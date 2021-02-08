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الغذاء والدواء توصي بتعليمات مهمة عند استخدام أجهزة الليزر المنزلي

الغذاء والدواء توصي بتعليمات مهمة عند استخدام أجهزة الليزر المنزلي

2021/02/08
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الغذاء والدواء توصي بتعليمات مهمة عند استخدام أجهزة الليزر المنزلي أجهزة الليزر المنزلي
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 التأكد من ترخيص الجهاز
2 دليل الاستخدام للأجهزة

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستخدمي أجهزة الليزر المنزلي بالتأكد من مناسبتها لنوع البشرة قبل استخدامها.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أجهزة الليزر المنزلية هي أجهزة طبية للاستخدام الشخصي، تستخدم تقنية النبضات الضوئية المكثفةIPL، لغرض إزالة الشعر.

التأكد من ترخيص الجهاز

وشدد الغذاء والدواء على أهمية أن يكون الجهاز مرخصاً من الهيئة، مشيرة إلى أنه للتأكد من ذلك يمكن التحقق من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التواصل المباشر معها عبر جميع وسائل التواصل المعلنة.

دليل الاستخدام للأجهزة

ودعت إلى اتباع توصيات المصنع المذكورة في دليل الاستخدام أثناء وبعد الاستخدام، محذرة من تعرض العينين للأشعة الصادرة من الجهاز.

وطالبت بإبلاغ الهيئة بالادعاءات الخاطئة والأجهزة غير المرخصة والأعراض الجانبية عبر رقم التواصل الموحد.

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