القادسية يُنهي الشوط الأول متفوقًا على النصر بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي القادسية شوط مباراة النصر الأول، متقدمًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن القادسية من إحراز الهدف الوحيد بالشوط الأول عبر اللاعب إيدسون فيليب بالدقيقة الرابعة والعشرين.

الفوز يضمن صعود العالمي للمركز الخامس

ويحتاج العالمي في الشوط الثاني إلى الاستفاقة وتسجيل هدفين مع المحافظة على شباكه وعدم السماح بتسجيل أهداف أخرى من القادسية، ليحقق الفوز ويصل رصيده من النقاط إلى 28 نقطة بالمركز الخامس.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق مباراة النصر والقادسية، كان الفيصلي تفوق على ضمك بثنائية دون مقابل، بينما فاز الاتحاد على التعاون بهدفين لهدف.

تشكيلة النصر لمواجهة القادسية

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب العالمي دفع بتشكيلة مكونة من : ” براد جونز، أسامة الخلف، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، بيتروس، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، بيتي مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم كل من؛ وليد عبدالله، رائد الغامدي، عبدالله مادو، سامي النجعي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، فراس البريكان ومحمد مران.

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