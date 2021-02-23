الكرات الثابتة نقطة ضعف الأهلي وانتقادات للاعبيه!

المواطن - مروة نبيل

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ظهر النادي الأهلي بشكل مخيب للآمال خلال مباراة ضد الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الشباب يفوز وينفرد بالصدارة:

ولعب الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الراقي عند 35 نقطة في المركز الثالث.

وخرج ثنائي الأهلي، السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس بتصريحات صادمة بعد الخسارة، حيث أكدوا أن اللاعبين والجهاز الفني يبذلون أقصى ما لديهم، وأن الوضع مأسوي في النادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يُعاني:

وقال موسى المحياني خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “الكرات الثابتة عنصر مهم في كرة القدم، الراقي أحد أضعف الفرق بالدوري في الكرات الثابتة، وتصريحات لاعبيه لا تليق بالفريق، ومن الواضح أن الراقي حقق مركز أكبر من إمكانياته”.

وعلق خالد الشنيف قائلًا: “الشباب لعب المباراة تكتيكيًّا، ونقطة ضعف الأهلي في جميع المباريات هي المواقف الثابتة”، فيما قال حمد الدبيخي: “الشباب مع البلطان (مُهيب).. ولاعبو الراقي يرمون فشلهم على الإدارة”.

وتابع جاسم الحربي: “الشباب مستقر فنيًّا ولديه رئيس محنك.. زيد البواردي من أفضل 3 حراس مرمى”، وقال طلال آل الشيخ: “الأهلي كان (مخنوق) أمام الشباب.. سيطرة شبابية كاملة ولا تشعر بأن الراقي يلعب كرة.. وخالد البلطان نموذج لإدارة كرة القدم”.

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