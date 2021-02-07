المسند يتوقع: عطاء المطرية تغادر السعودية واستقرار الأجواء

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الأحد، عودة الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “فعلياً حالة عطاء المطرية غادرت الأجواء السعودية، بعد أن أثرت على معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام”.

وتابع: “اليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكل سحب، قد يهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.







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