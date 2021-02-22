المعيوف وهيون يُنعشان مران الهلال قبل النصر

المواطن - مروة نبيل

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شارك ثنائي نادي الهلال، حارس المرمى عبدالله المعيوف والمدافع الكوري جانغ هيون سو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الاثنين.

المعيوف وهيون في تدريبات الهلال:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف وجانغ هيون سو شاركا في التدريبات الجماعية بالكامل اليوم، لتتأكد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات.

وكان عبدالله المعيوف قد تعرض لإصابة عضلية الأمر الذي أبعده عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة شهر تقريبًا، فيما عانى جانغ هيون سو من إصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الاتفاق الماضية.

وعلى الصعيد الميداني، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراة النصر، وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الزعيم يستعد ديربي الرياض:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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