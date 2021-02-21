المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لـ آسيا 2023

المواطن - مروة نبيل

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بدأ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد:

وافتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تدريباته ضمن أولى تجمعاته الاستكشافية، وذلك ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لبطولة كأس آسيا 2023.

ولفت موقع المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي إلى أن المدير الفني عبدالوهاب الحربي استدعى 32 لاعبًا للتجمع الحالي في جدة، والمقرر إقامته على مدار 3 أيام.

ويُعد هذا التجمّع هو الأول للأخضر، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الحربي مستمر مع الأخضر:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد مدد عقد عبدالوهاب الحربي لسنتين مقبلتين، بهدف إعداد برنامج طويل المدى للأخضر تحت 17 عامًا من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن لبطولة كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتولى الحربي الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية PRO، تدريب الأخضر تحت 16 عامًا منذ عام 2018، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، واللتان ألغيتا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الآسيوي في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن عبدالوهاب الحربي حصل على جائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام، بعد عمله المميز مع المنتخب السعودي تحت 16 عامًا خلال تلك الفترة.

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