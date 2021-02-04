الهلال لا يتوقف عن التسجيل بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد أبها اليوم.

الهلال لا يتوقف عن هز الشباك

ويُقدم الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مستوى مميزًا، حيث إنه لم يتوقف عن هز الشباك منذ هزيمته بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في أبريل عام 2019.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التسجيل خلال 24 مباراة متتالية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على أرضه، وهو أطول رقم قياسي في البطولة، ويسعى للاحتفاظ بهذا الرقم المميز ومواصلة هز الشباك.

الزعيم يواجه أبها اليوم

ويلعب الهلال ضد أبها عند الساعة 6:15 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن لعب الفريقان 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرة للأزرق، فيما فشل أبها في تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 16 لقاء.







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