الهلال يتعادل بالشوط الأول بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول أمام ضيفه أبها بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأبهاوي سريعًا في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الحادية عشرة عبر اللاعب رياض شراحيلي، ثم تعادل بعدها بدقيقتين المهاجم صالح الشهري للزعيم.

الزعيم يطمح لاستعادة الصدارة

وتُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض، حيث يطمح الأزرق إلى تحقيق الفوز، وذلك من أجل استعادة صدارة دوري المحترفين من نادي الشباب.

5 لاعبين يغيبون عن الهلال ضد أبها

ويغيب عن مباراة الهلال وأبها، 5 لاعبين من الأزرق وهم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي ومتعب المفرج وسلمان الفرج وسالم الدوسري.

يذكر أن الزعيم، كان خسر لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد هزيمته أمام النصر بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل أثار الجدل قبل لقاء الزعيم وأبها، بإشارته إلى أن إدارة فهد بن نافل قررت إقالة المدرب لوشيسكو لكنها تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن القرار.







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