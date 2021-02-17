الهلال يواصل استعداداته بمشاركة الدوسري

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراة الاتفاق المقبلة.

الهلال يواصل الاستعداد:

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين لياقية بالكرة، وطبق المدير الفني عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب في ختام المران.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشاركة لاعب الوسط، ناصر الدوسري بعدما غاب عن الحصة التدريبية، مساء الاثنين، لشعوره ببعض الآلام، حيث اكتفى بالتواجد في العيادة الطبية، قبل أن يمنحه الجهاز الضوء الأخضر للعودة إلى المران الجماعي.

الزعيم يُلاقي الاتفاق في الجولة الـ19:

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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