الهويش يدير ديربي جدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ومباراة الاتفاق ضد أبها، المقرر إقامتهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهويش يدير ديربي جدة

ومن المقرر أن يدير الحكم الدولي محمد الهويش ديربي جدة اليوم، ويُساعده بدر الشمراني ومحمد العبكري، وخالد الجهني حكمًا رابعًا، فيما سيكون عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مفرح آل حسن.

ويُقام ديربي جدة عند الساعة 8:20 مساء اليوم الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويدخل الأهلي والاتحاد المواجهة بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

حكم مباراة الاتفاق ضد أبها

على الجانب الآخر، يدير فيصل البلوي مباراة الاتفاق ضد أبها اليوم، ويساعده فيصل القحطاني وأحمد العتيق، وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

وستُقام مباراة الاتفاق ضد أبها عند الساعة 6:05 في افتتاح الجولة الـ18، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بدلًا من استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع أبها صاحب المركز الثامن، حيث حقق كل منهما الفوز في 7 مباريات وخسر في مثلها، والتعادل 3 مرات.







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