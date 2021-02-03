انطلاق الجولة الـ17 من دوري محمد بن سلمان غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، بـ4 مباريات قوية تبدأ بمواجهة العين ضد الاتفاق.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين نظيره الاتفاق عند الساعة 4:05 مساءً على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز وتحسين النتائج، فيما يسعى لمواصلة انتفاضته بعد التغلب على الاتحاد وخطف نقاط المباراة.

ويلعب الهلال ضد أبها عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى الزعيم لمصالحة الجماهير بعد خسارة كأس السوبر وتحقيق الفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح الفريق الضيف لاستعادة نغمة الانتصارات.

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 6:50 مساءً، ويطمح العميد لاستعادة توازنه سريعًا وخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل النموذجي استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 5 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتُختتم مباريات الغد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره التعاون عند الساعة 8:15 مساءً على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويدخل العالمي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر وتحسن نتائجه، فيما يطمح سكري القصيم خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

جدول ترتيب الدوري قبل الجولة الـ17

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ17، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أنه تم تأجيل مباراتي العين ضد الهلال، والفتح مع النصر في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل بسبب مواجهة كأس بيرين للسوبر السعودي، التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3/ 0، ليتوج باللقب.







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