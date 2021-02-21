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انقسام في النصر بسبب وضع حمدالله في الديربي
بعد قرار هورفات باستبعاده

انقسام في النصر بسبب وضع حمدالله في الديربي

2021/02/21
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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انقسام في النصر بسبب وضع حمدالله في الديربي المغربي حمدالله - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 حمدالله يغيب عن الديربي:
2 النصر في دوري محمد بن سلمان:

تسبب المغربي عبدالرزاق حمدالله في انقسام بين المدير الفني الكرواتي ألين هورفات والمسؤولين في نادي النصر؛ بسبب وضعه في ديربي الرياض أمام الهلال.

حمدالله يغيب عن الديربي:

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن هورفات اتخذ قرارًا بإبعاد عبدالرزاق حمدلله عن المشاركة في الديربي؛ نظرًا لانخفاض مستواه وغيابه عن هز الشباك خلال الفترة الماضية.

حمدالله
النجم المغربي – المصدر @AlNassrFC

ولفت إلى أن هناك انقسامًا حاليًّا بشأن وضع المهاجم المغربي في مباراة الهلال، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قرار إبعاد حمدالله عن المشاركة في الديربي تم اتخاذه تحت مسؤولية المدرب الكرواتي.. والخلاف هل يتم وضعه في الدكة أو إبعاده عن القائمة النهائية؟”.

وتعرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

عبد الرزاق حمد الله
مهاجم النصر  – المصدر spl

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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