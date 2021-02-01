بابلو ماشين مدربًا لنادي العين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين عن تعاقده مع المدير الفني الإسباني بابلو ماشين رسميًّا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

بابلو ماشين يقود العين:

ونشر حساب نادي العين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب الإسباني خلال إدارته لبعض المباريات وانفعالاته مع اللاعبين، وعلق قائلًا: “بابلو ماشين مدربًا لـ العين .. مرحبًا بك في دورينا”.

ويملك بابلو ماشين صاحب الـ45 عامًا خبرة كبيرة في الدوري الإسباني، حيث قاد نومانسيا من 2011 حتى 2013، ودرب جيرونا لمدة 4 أعوام من 2014 إلى 2018، ثم تولى تدريب إشبيلية موسم 2018/ 2019.

وتولى ماشين تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول في 2019، وقاد ديبورتيفو ألافيس موسم 2020/ 2021، وقاد 361 مباراة كمدرب حقق الفوز في 149 بنسبة 41.27%، وتعادل 94 مرة بنسبة 26.4%، وخسر 118 مرة بنسبة 32.69%.

العين في دوري محمد بن سلمان

وكانت إدارة نادي العين قد أعلنت عن إقالة المدير الفني الألماني مايكل سكيبه قبل يومين؛ بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتطمح في أن يُلبي ماشين طموحاتها ويُحقق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال ستُقام، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل.

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