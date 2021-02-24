باجندوح يغيب عن الشباب 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

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تأكد غياب جمال باجندوح عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الإصابة تبعد باجندوح

وأكد جمال باجندوح عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالتواء في مفصل القدم، ليتأكد غيابه عن الشباب لمدة 3 أسابيع.

ومن المقرر أن يخضع جمال باجندوح لفترة راحة، قبل أن يبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا لعودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية.

وكان جمال قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الشباب ضد الأهلي الماضية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث بثلاثية دون رد.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الهلال.

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