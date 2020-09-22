باجندوح: نظرة البلطان المستقبلية أعادتني إلى الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعرب جمال باجندوح عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية لرئيس مجلس إدارته خالد البلطان دفعته للعودة إلى الدوري السعودي.

باجندوح يُشيد بالشباب:

وكانت إدارة الشباب قد وقعت عقدًا احترافيًّا مع جمال باجندوح لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فارازدين الكرواتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال: “نظرة البلطان المستقبلية هي التي أعادتني للدوري السعودي.. في بداية افتتاحية أكاديمية الأهلي نجحنا في الاختبارات أنا وثلاثة لاعبين.. لكن للأسف سافرت بريطانيا بعد شهر وبعد عودتي رفضوني، وأخذني ولد عمي إلى الاتحاد”.

وتابع باجندوح قائلًا: “من استطاع تسجيل هدف سوف يصبح تحت الضوء.. لكن لا يوجد فريق يستطيع الفوز بدون لاعب تكتيكي.. بيئة الشباب من أكثر الأشياء التي شدتني.. بانيغا إضافة للدوري السعودي وليس الشباب فقط”.

تفاصيل احترافه في كرواتيا:

وأضاف جمال باجندوح: “كانت رغبتي أن أسافر وأجرب نفسي في أوروبا.. وطلعتي من الاتحاد كان عندي كذا اختيار من الأندية السعودية الكبار.. كلمني أبو الوليد بنفسه للقدوم للشباب ولم تكن لي رغبة في العودة لكن غير رأيي”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “تجربتي في كرواتيا كانت جميلة وكنت أحتاجها.. الموارد كانت أقل بكثير في كرواتيا من الدوري السعودي وهذا يجبرك على الحرص على جاهزيتك”.

واستكمل: “محمد النمر كان همزة وصل لكن استدعاني زلاتكو مدرب الهلال سابقًا.. لم أكن أريد أن أذهب لفريق لإعادة بيعي كنت أريد فريق يريد إمكانياتي.. لعل وعسى أن خروجي من الاتحاد خير لي وللفريق”.

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