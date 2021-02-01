بالميراس يُبدع مع فيريرا ويحلم بمونديال 2021

المواطن - مروة نبيل

يُقدم بالميراس البرازيلي مستوى مميزًا تحت قيادة مدربه البرتغالي أبل فيريرا، الذي قاده لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس.

بالميراس يتألق مع فيريرا:

وتعاقد نادي بالميراس مع البرتغالي فيريرا صاحب الـ42 عامًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في نوفمبر الماضي، أملًا في صنع جيل جديد وقيادته لتحقيق البطولات، خاصة أنه يشتهر بقدرته على التعامل مع اللاعبين الشباب وتقديمهم بأفضل شكل ممكن.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس بمستوى رائع مع فيريرا، بتشكيلة مفعمة باللاعبين الشباب المتألقين، ومنهم؛ باريك دي باولا “21 عامًا”، جابرييل مينينو “20 عامًا” ودانيلو “19 عامًا”، الذين شاركوا كأساسيين في مباراة سانتوس الحاسمة.

وجاءت نتائج فيريرا ومن قبله المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي قاد سانتوس لحصد لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم عام 2019، لتُشجع الأندية البرازيلية على استقدام المديرين الفنيين الأوروبيين بعد فترة طويلة من الاعتماد على المدربين المحليين.

وأصبح مدرب بالميراس ثالث مدير فني من خارج أمريكا الجنوبية ينجح في التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعد مواطنه جيسوس، والمدرب الكرواتي ميركو يوزيتش الذي حصد البطولة ذاتها مع كولو كولو عام 1991.

حلم التتويج بمونديال الأندية 2021:

وحصد بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في الوقت القاتل من المباراة بهدف دون رد سجله برينو لوبيز من كرة رأسية مميزة، لترتفع طموحات الجماهير بالمنافسة على لقب مونديال الأندية 2021.

ويحلم فيريرا بقيادة فريقه إلى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستنطلق في قطر، يوم الخميس المقبل، حيث ينتظر الفائز من مباراة تايجرز وأولسان الكوري لمواجهته في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الفائز من مباراة الوكرة والأهلي المصري لمواجهته في نصف النهائي، وفي حالة تأهل الفريق الألماني وكتيبة فيريرا، سيلعبان المباراة النهائية يوم 11 فبراير.

وأكد فيريرا أنه سيمنح لاعبيه فترة راحة، والاحتفال قبل العودة إلى العمل سريعًا لرغبته في التتويج بمزيد من البطولات هذا الموسم، وهي؛ مونديال الأندية وكأس البرازيل، بالإضافة إلى الدوري البرازيلي الذي يتبقى فيه 6 جولات.

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