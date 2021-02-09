بايدن يرسل رسالة قوية إلى موسكو بقاذفات B1

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 4 قاذفات من طراز B-1 للقوات الجوية في النرويج، حيث كان الهدف منها هو إرسال رسالة للتعبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما مغزى رسالة بايدن ؟

وتريد الولايات المتحدة بذلك إرسال رسالة لروسيا مفادها أنها ستدافع عن الحلفاء إذا أظهرت موسكو أي نوع من أنواع العداء في القطب الشمالي، وقد أفادت شبكة CNN عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء، قائلة إن القاذفات مع 200 أمريكي متمركزين في قاعدة دايس الجوية في تكساس، سيتم نشرهم في قاعدة أورلاند الجوية في النرويج، متابعة أن المهمات ستبدأ في غضون 3 أسابيع.

وأفاد التقرير أن التحرك إلى النرويج يشير إلى أن الولايات المتحدة أكثر استعدادًا لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.

وأوضح بايدن أنه يخطط لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا من سلفه الرئيس دونالد ترامب، وقد تحدث مع بوتين بعد ستة أيام من رئاسته.

وفي حين أن بايدن وافق على تمديد معاهدة ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا لمدة خمس سنوات أخرى والتي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية بنسبة 30% للبلدين، إلا أنه أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه لم يكن متفقًا مع بوتين في مجالات أخرى.

وقال بايدن: أوضحت للرئيس بوتين، بطريقة مختلفة تمامًا عن سلفي، أن الولايات المتحدة ترفض الأعمال العدوانية لروسيا التي تتدخل في انتخاباتنا، والهجمات الإلكترونية، وتسمم مواطنيها، ولن أتردد في رفع التكلفة على روسيا إذا لزم الأمر.

قلق من تحركات روسيا

وذكرت شبكة CNN أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قلقة بشأن تحركات روسيا الأخيرة في القطب الشمالي، حيث يمكن أن تحاول الدولة إغلاق الوصول إلى الممرات البحرية والموارد الطبيعية، ويرتبط 25 % من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالهيدروكربونات الموجودة شمال الدائرة القطبية الشمالية.







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