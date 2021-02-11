بايرن ميونخ بطلًا لـ كأس العالم للأندية

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية وذلك على حساب فريق تيغريس المكسيكي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

الشوط الأول من لقاء بايرن ميونخ وتيغريس

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من البايرن، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب جوشوا كيميش ظهير لاعب وسط البايرن لكن الحكم رفض احتسابه بسبب وجود البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في موقف تسلل.

وظل فريق تيغريس يضغط عبر مهاجمه الفرنسي أندري جينياك لإحراز الهدف الأول في شباك مانويل نوير، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفرنسي بينجامين بافارد من إحراز هدف المباراة الوحيد لفريق بايرن ميونخ بالدقيقة الـ60 بطريقة جميلة، ليحافظ البايرن على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ونجح البايرن في الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 2013 على حساب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

الأهلي يُحقق البرونزية

وقبل مباراة البايرن وتيغريس أونال، كان النادي الأهلي المصري حقق المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، بعد الفوز على نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

يذكر أن بايرن ميونخ حقق ست بطولات في موسم واحد بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية، ليحقق ما حققه برشلونة في عام 2009 تحت قيادة المدرب الإسباني وقتها بيب جوارديولا.







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