بغلف يدعم النصر بـ 700 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الخميس، عن تقديمه دعمًا ماليًّا للعالمي قدره 700 ألف ريال، وذلك قبل مواجهة التعاون اليوم بالجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بغلف يكشف سبب دعم النصر بـ700 ألف ريال:

وغرد عضو النصر عبر حسابه في “تويتر”: “يسعدني دعم العالمي بـ700 ألف ريال؛ وذلك بمناسبة تحقيق العالمي لبطولة السوبر السعودي كأول بطولة بعام 2021، كلي ثقة بتوالي الدعم من قبل رجالات النصر الكرام”.

العالمي يرد بالدليل على تتويجه بـ45 بطولة:

وفي وقت سابق، رد نادي النصر، أمس الأربعاء، بالدليل على بعض من المشككين الذين شككوا حول عدد بطولات العالمي بعد تتويجه الأخير بلقب كأس السوبر السعودي يوم السبت الماضي على حساب نادي الهلال.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” إنفوجراف لعدد البطولات التي حققها أصفر العاصمة بدءًا من عام 1955 حتى عام 2021، حيث تمكن الفريق من الفوز بـ38 بطولة رسمية وحقق 7 بطولات دولية؛ ليكون المجموع 45 بطولة.

وكان الناقد الرياضي عادل التويجري قال في برنامج “الدوري مع وليد” مساء السبت الماضي: إن العالمي حقق 26 بطولة بعد التتويج بالسوبر السعودي، لكن الناقد الرياضي محمد العنزي قال بأن العالمي حقق 45 بطولة وليس 26.







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