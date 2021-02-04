بيراميدز يُفكر في إقالة مدربه أروابارينا

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي بيراميدز المصري تُفكر في إقالة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من إنبي بنتيجة 3/ 2 أمس الأربعاء في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويقدم الفريق تحت أروابارينا أداءً مخيبًا لـ الآمال بالموسم الحالي ببطولة الدوري المصري، حيث خسر الفريق مرتين وتعادل في ست مباريات في 11 جولة خاضها في الدوري المصري.

خسارة مفاجئة لـ بيراميدز بعد 3 تعادلات متتالية:

ومنذ فوز الفريق على نادي المقاولون العرب تعادل الفريق في 3 مباريات متتالية مع نادي سموحة والأهلي والإسماعيلي ثم خسر أمس الأربعاء من نادي إنبي.

وربما بسبب ضيق الوقت، قد يتجه بيراميدز للإبقاء على المدرب الأرجنتيني أروابارينا خاصة أن المباراة لفريق الأهرام ستكون ضد نادي طلائع الجيش يوم السبت المقبل.

وكان أروابارينا تولى تدريب فريق الأهرام في نوفمبر 2020، حيث قاد الفريق في 13 لقاء فاز في خمسة منهم وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات، كما أن فريق الأهرام سكنت شباكه 14 هدفًا وأحرز 18 هدفًا في عهد المدير الفني الأرجنتيني.

فريق الأهرام في المركز السادس دوريًّا:

يذكر أن الفريق الكروي الأول في نادي بيراميدز يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وبفارق ثمانية نقاط عن نادي الزمالك المتصدر رغم خسارته من فريق غزل المحلة أول أمس الثلاثاء بنتيجة هدفين لهدف.

وكان فريق الأهرام، تعاقد مع الحارس المصري شريف إكرامي قادمًا من الأهلي المصري، بجانب ضم اللاعب رمضان صبحي من المارد الأحمر وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي من انتقال صبحي لفريق الأهرام.







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