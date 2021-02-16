تحديث WhatsApp الجديد يوفر ميزة فريدة لمستخدمي أندرويد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قدم WhatsApp مؤخرًا عددًا من الميزات الجديدة لتحسين التطبيق بعد أن بدأ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى منصات المراسلة الأخرى بسبب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل.

ووفقًا لموقع WABetainfo التكنولوجي، المتتبع لتحديثات وتحسينات واتساب، أعلنت الشركة أخيرًا أنها ستطرح ميزة كتم صوت الفيديو mute video الجديدة لمختبري النسخة التجريبية لأجهزة الأندرويد.

كيف تعمل ميزة WhatsApp الجديدة

كما يوحي الاسم، فإن هذه الميزة تسمح للمستخدمين بكتم صوت مقطع فيديو قبل إرساله إلى جهة اتصال، أو مشاركتها على الحالة، ووفقًا للتقارير فإنه يمكن إطلاق هذه الميزة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكر موقع الويب أن مفتاح التبديل، بين التشغيل والكتم، متاح في المكان الذي يقوم فيه المستخدمون عادةً بتحرير الفيديو، ويطرح WhatsApp هذه الميزة اليوم لمزيد من المستخدمين الذين لديهم تحديث الإصدار التجريبي 2.21.3.13.

تحديثات منتظرة على واتساب

وهناك المزيد من المزايا المنتظرة على تطبيق WhatsApp وهي:

1- ميزة تسجيل الخروج من واتساب التي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم على جهاز الكمبيوتر أو الويب دون مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم.

2- تسجيل الدخول إلى الأجهزة المتعددة، وهي ميزة طال انتظارها وباتت قيد الاختبار التجريبي، بحيث يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة، قد تصل إلى 4 أجهزة.

3- المكالمات الصوتية والمرئية على واتساب ويب، حيث يعمل المسؤولون حاليًا على إضافة هذه الميزة، بحيث يتم الاتصال أو إجراء مكالمة فيديو على التطبيق نفسه.

4- وضع الإجازة، وهي ميزة تعمل مثل الدردشات المؤرشفة، مما يعني أن الرسائل أو المكالمات الواردة من جهة اتصال معينة لن يتوجب عليك الاهتمام بها إلا بعد إزالتها من هذه الخاصية.

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