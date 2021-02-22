تراجع ملحوظ في عدد إصابات كورونا حول العالم

المواطن - متابعة

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كشفت بيانات صحية حديثة من عدة دول في العالم، تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بينما تسابق الحكومات الزمن لأجل تحصين مواطنيها مناعيًا عن طريق التلقيح ضد العدوى.

وبحسب موقع “فوربس”، فإن إصابات ووفيات الفيروس في الولايات المتحدة، تراجعت بشكل كبير للغاية، خلال الأيام الأخيرة.

وهبطت متوسط الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 78 ألف حالة يومية، خلال الأسبوع الماضي، بحسب “سكاي نيوز”.

انخفاض الإصابات في أمريكا:

وتراجع عدد الإصابات اليومي بوباء “كوفيد 19” في الولايات المتحدة إلى ما دون 80 ألفًا، لليوم السابع على التوالي.

ولم يجرِ تسجيل هذا الانخفاض في إصابات فيروس كوفيد 19 منذ أكتوبر الماضي، لكن التحسن لم يقتصر على الإصابات الجديدة فقط.

وتشير الأرقام إلى تراجع وُصف بالكبير في عدد من يدخلون المستشفى بسبب الفيروس، إضافة إلى تراجع عدد الوفيات اليومية الناجمة عن “كوفيد 19”.

انحدار عدد الإصابات:

ويرى خبراء أن هذا التحسن قد يكون مؤشرًا على أن الولايات المتحدة قد استطاعت أخيرًا أن تهبط بمنحى كورونا صوب الانحدار.

وهوى متوسط الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة، بنسبة كبيرة للغاية تقدرُ بـ43 في المائة، خلال الأسبوعين الماضيين.

ويوم الاثنين، سجلت الولايات المتحدة 994 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، وهذه أول مرة يهبط فيها عدد ضحايا الوباء إلى أقل من ألف منذ نوفمبر الماضي.

وعند مقارنة أعداد من يدخلون المستشفى من جراء الفيروس أو يفقدون حياتهم بسببهم، يتضحُ تراجع بأكثر من 30 في المائة خلال فبراير الجاري مقارنة بيناير الماضي.

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