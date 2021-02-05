ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباراتي الجمعة

المواطن - محمد سمعه

صعد النادي الأهلي لـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز المثير على نادي الوحدة بنتيجة 4/ 2 مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي هزم الوحدة، بينما فاز الفيصلي على نادي الباطن بثنائية نظيفة في مباراتي يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ17 بدوري الأمير محمد بن سلمان.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراتي الجمعة:

ويحتل الراقي صدارة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة قبل مواجهة الرائد، أما الهلال فيحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويأتي الاتحاد رابعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

أما نادي التعاون فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد النصر والاتفاق في المركزين السادس والسابع برصيد 24 نقطة، أما أبها ففي الثامن برصيد 24 نقطة.

ضمك يعاني بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد نادي القادسية والوحدة في المركزين الـتاسع والعاشر على الترتيب برصيد 21 نقطة لكل منهما في ترتيب دوري محمد بن سلمان، أما الفيصلي فيحتل المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، ويأتي الرائد في الثاني عشر برصيد 19 نقطة، أما الفتح ففي المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، بينما الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، والعين في الخامس عشر برصيد 13 نقطة، أما نادي ضك فيحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ17 بدوري محمد بن سلمان بمباراتين غدًا السبت، وهما ضمك ضد القادسية، والشباب ضد الرائد.







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