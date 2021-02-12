ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباراتي الجمعة

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بفريق الباطن مركزًا في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي الرائد مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر البطولة.

الشباب يحافظ على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ولا يزال نادي الشباب محافظًا على صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة يليه الأهلي برصيد 34 ثم نادي الهلال برصيد 33، ثم يتواجد الاتحاد رابعًا برصيد 29 نقطة، والاتفاق خامسًا برصيد 27 نقطة.

أما نادي النصر فيحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة ويأتي خلفه التعاون سابعًا بنفس رصيد النصر من النقاط، بينما يتواجد ناديي الوحدة وأبها في المركزين الثامن والتاسع برصيد 24 نقطة.

الباطن الأكثر استفادة في جدول الترتيب:

ويتواجد ناديا القادسية والفيصلي في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 22 و 20 نقطة على الترتيب، أما الباطن فيتواجد بالمركز الثاني عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتراجع الرائد للمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ويأتي خلفه الفتح برصيد 19 نقطة، أما ضمك فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد العين في المركز السادس عشر والأخير برصيد 13 نقطة.

وتنطلق 3 مباريات غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري المحترفين، حيث يواجه التعاون نادي القادسية، بينما يلعب العين مع الفتح، ويواجه النصر جاره الشباب.







شارك الخبر