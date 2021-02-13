ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباريات السبت

المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي النصر برباعية دون رد مساء اليوم السبت.

الشباب يحافظ على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الليث الصدارة حاليًّا برصيد 38 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 34 نقطة، ثم الهلال ثالثًا برصيد 33 نقطة، والاتحاد رابعًا برصيد 29 نقطة.

أما الاتفاق ففي المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد نادي القادسية في المركز السادس والنصر سابعًا والتعاون ثامنًا برصيد 25 نقطة لكل فريق، أما الوحدة وأبها ففي المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة.

ضمك والعين يُعانيان في جدول الترتيب:

بينما يحتل نادي الفتح المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، والباطن في الثالث عشر برصيد 20 نقطة، أما الرائد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما ضمك في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة، والعين في المركز الأخير برصيد 13 نقطة أيضًا.

وسوف تُختتم مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين غدًا الأحد بلقاء بين الهلال وضمك، حيث يُقام في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة.







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