تشكيل المارد الأحمر لمباراة الأهلي والدحيل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ المارد الأحمر، تشكيلة فريقه لـ مباراة الأهلي والدحيل القطري التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة حاليًا في قطر.

تشكيل الأهلي المصري

وجاء تشكيل المارد الأحمر مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا”.

وستُقام المباراة بين الفريقين على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

توقيت مباراة الأهلي والدحيل

وستبدأ مباراة الأهلي ضد الدحيل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما تنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ويشارك الأهلي المصري للمرة السادسة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية، كما حقق أفضل إنجاز له بالحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة عام 2006 في اليابان، بعد الفوز على نادي كلوب أمريكا المكسيكي.

الفائز من الأهلي والدحيل يواجه بايرن ميونخ

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، سيواجه بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بينما سيواجه الخاسر من الفريقين العربيين، نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأحد المقبل.

وكان فريق تيغريس المكسيكي عبر لدور الـ4 في مونديال الأندية بعد الفوز اليوم الخميس على فريق أولسان بثنائية لهدف.







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