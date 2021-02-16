تشيلسي يتألق وفيرنر يستعيد بريقه

المواطن - مروة نبيل

تألق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخطف لاعبه تيمو فيرنر الأنظار إليه بعد عودته للتشكيلة الأساسية.

تشيلسي ضد نيوكاسل

ولعب تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح البلوز في الفوز بهدفين دون رد، سجلهما؛ أوليفييه جيرو وفيرنر في الدقيقتين 31 و39.

وبعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، رفع البلوز رصيده إلى 42 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 25 نقطة ليتواجد في المركز الـ17.

فيرنر يستعيد بريقه

وشهدت مباراة البلوز ضد نيوكاسل يونايتد عودة الألماني تيمو فيرنر إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب، ليكون ثنائيًا هجوميًا مع الإنجليزي الدولي تامي أبراهام، وينجح في استعادة بريقه.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فيرنر نجح في استعادة حاسة التهديف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب 1000 دقيقة.

ويعود آخر هدف أحرز فيرنر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، إلى نوفمبر الماضي عندما هز شباك شيفيلد يونايتد، وأتيح له 31 محاولة للتسجيل منذ ذلك الوقت دون أن ينجح في استغلالها.

شارك الخبر







شارك الخبر