تشيلسي يفكر في ضم دافيد ألابا

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي تشيلسي الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب النمساوي دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما قالته صحيفة “الجارديان” البريطانية فإن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يفكر في ضم ألابا لتدعيم الجبهة اليسرى لدى النادي الإنجليزي.

وسيدخل تشيلسي في منافسة شرسة مع ريال مدريد لضم الظهير النمساوي صاحب الـ28 سنة، الذي يقضي آخر موسم له مع الفريق البافاري.

دافيد ألابا يلعب مع البايرن منذ 11 عامًا

جدير بالذكر أن دافيد ألابا يلعب في الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونخ منذ عام 2010 وسبق له الفوز مع الفريق البافاري بلقبين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشارك دافيد ألابا حاليًا مع بايرن ميونخ بمونديال العالم للأندية المقام حاليًا بقطر.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وفي سياق آخر، يترقب عشاق الكرة العربية والعالمية غدًا موعد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة حاليًا في قطر.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد البايرن في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على نادي الدحيل القطري يوم الخميس الماضي بهدف دون رد في دور الثمانية سجله اللاعب المصري حسين الشحات. أما البايرن ففاز بصعوبة في الدوري الألماني أول أمس الجمعة على نادي هيرتا برلين بهدف دون رد قبل القدوم إلى قطر ومواجهة الأهلي. وكان الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ أكد على أن مواجهة الأهلي ستكون اختبارًا صعبًا لفريقه، مضيفًا أن البايرن سيقدم أفضل ما لديه من أجل العبور إلى الدور النهائي لبطولة مونديال الأندية.







شارك الخبر