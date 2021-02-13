تعاون مثمر بين السعودية وجورجيا في مجال السياحة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تخطط السعودية وجورجيا لإعادة التعاون في مجال السياحة، حسبما تقرير ترند عبر إدارة السياحة الوطنية الجورجية (GNTA).

السياحة تجمع السعودية وجورجيا

وبحسب إدارة السياحة الوطنية الجورجية، كان هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي للدراسة في اجتماع رئيس الإدارة الوطنية للسياحة بوزارة الاقتصاد في جورجيا ميديا جانياشفيلي مع سفير السعودية في جورجيا، عبدالله المطير.

وقالت الوزارة إن الاجتماع ركز على استعادة التدفقات السياحية الثنائية واستئناف الرحلات الجوية والحركة الآمنة خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا.

فقبل جائحة فيروس كورونا، كانت السعودية تمثل سوقًا سياحيًا مهمًا لجورجيا، وفي عام 2019، احتلت السعودية المرتبة 12 في قائمة 15 دولة جاء منها معظم السياح إلى جورجيا.

علاقات مثمرة

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، قد هاتف في سبتمبر من العام الماضي وزير خارجية جمهورية جورجيا ديفيد زالكالياني.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب وبحثا قضايا التعاون الثنائي وآفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين، في سبتمبر من العام الماضي أيضًا.

وتم التأكيد حينها على أن جورجيا بلد جذاب للسعودية من حيث صناديق الاستثمار الحكومية والشركات الخاصة، كما كان تركيز اللقاء على مجال السياحة وتم التأكيد على الإمكانات بين الدولتين في هذا الاتجاه.







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