تعليق محمد الشلهوب بعد إقالة لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

علق محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق على إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الكروي الأول بالأزرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

رسالة محمد الشلهوب لـ لوشيسكو

ونشر الشلهوب صورة له مع لوشيسكو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنها: “كل الشكر والتقدير لبطل الثلاثية رازفان لوشيسكو، رسخت ذكريات غالية في ذهن كل هلالي، أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة”.

وكان لوشيسكو حقق مع الهلال 3 ألقاب وهم دوري أبطال آسيا 2019 ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020.

يذكر أن رازفان لوشيسكو كان تولى تدريب نادي الهلال في 2019 خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش بعد موسم صعب لفريق الهلال بموسم 2018/2019 فقد خلاله الزعيم عدة ألقاب مثل الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس الملك وخسر أيضًا البطولة العربية لمصلحة نادي النجم الساحلي التونسي آنذاك.

روجيرو ميكالي خليفة لوشيسكو في الهلال

وقد تم تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وذلك بدء من مران الفريق اليوم الاثنين.

وكان محمد الشلهوب اعتزل كرة القدم بصفة نهائية في سبتمبر الماضي من خلال مقطع فيديو نشره آنذاك عبر حسابه في “تويتر”.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، سيواجه الاتفاق يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين.

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