تعليق وزير الرياضة بعد توفير 3097 وظيفة في 77 ناديًا

المواطن - محمد سمعه

ثمّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رؤية ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي بعد نجاح توفير 3097 وظيفة في 77 ناديًا.

وجاء ذلك بعد إعلان فريق استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة نجاح 77 ناديًا في التأهل لمرحلة جمع النقاط والمنافسة على نيل دعم يصل إلى 480 مليون ريال من أصل 84 ناديًا.

وزير الرياضة يؤكد بأن القادم أجمل للقطاع الرياضي

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : “3097 وظيفة جديدة في 77 ناديًا و 15 لعبة رياضية، إنها رؤية ومتابعة سمو سيدي ولي العهد، مكنت القطاع الرياضي من كل هذا والقادم أجمل”.

77 ناديًا تشارك في مرحلة جمع النقاط

ويشارك في مرحلة جمع النقاط 15 ناديًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و 10 أندية من دوري الدرجة الأولى بالإضافة لتواجد 14 ناديًا من دوري الدرجة الثانية بجانب تواجد 38 ناديًا من أندية دوري الدرجة الثالثة.







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