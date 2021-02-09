تفاصيل اتفاق النصر مع مايكون

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة البرازيلي مايكون مع نادي النصر في طريقها إلى الحل، ليقترب اللاعب من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

اتفاق مايكون والنصر

وأكد وكيل أعمال مايكون، البرازيلي ريناتو خلال تصريحاته لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي النصر وعدت المدافع بدفع جزء من رواتبه المتأخرة خلال الأسبوع الجاري.

ولفت ريناتو إلى أنهم لم يتفقوا على عدد الرواتب المتأخرة التي سيدفعها نادي النصر حتى الآن، ولا يزالون في مرحلة التفاوض، مشددًا على قرب الطرفين من الاتفاق.

وأشار إلى أن عودة مايكون ستكون بالعقد ذاته، الذي وقعه مع النصر في الصيف، لافتًا إلى أنه لم يتم الحديث عن عقد جديد أو إجراء أي تعديلات في عقده الحالي.

ومن المنتظر أن يعود مايكون إلى العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة، بعد دفع الإدارة لمستحقاته المالية، على أن يكون جاهزًا للمشاركة بعد ذلك، في ظل مواصلته أداء التدريبات اللياقية في البرازيل دون انقطاع منذ مغادرته الأسبوع الماضي.

وكان المدافع البرازيلي صاحب الـ33 عامًا، قد فاجئ إدارة نادي النصر بفسخ عقده بسبب عدم استلام لرواتبه الشهرية المتأخرة، الأمر الذي دفعه للرحيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الفتح اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب انشغاله بخوض كأس السوبر السعودي ضد الهلال، والذي حسمه بثلاثية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز اليوم والتقدم إلى المركز الخامس.







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