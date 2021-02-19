تفاصيل عرض مانشستر سيتي لـ ميسي

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تخفيض قيمة عرضه للتعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي يُخفض عرضه لـ ميسي

وذكرت صحيفة “ذا صن”: “مانشستر سيتي خفض العرض المقدم للأرجنتيني ميسي بقيمة 170 مليون إسترليني، حيث سبق وقدم له عرضًا بقيمة 600 مليون إسترليني، عندما حاولوا التوقيع معه منذ 6 أشهر”.

وأضافت: “العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل سيكون بقيمة 430 مليون إسترليني فقط لمدة 5 سنوات، ويعود هذا القرار لاعتقاده بأن الوضع المالي في كرة القدم قد تغير، كما أن ميسي قضى عامًا آخر من السنوات المتبقية له في مسيرته الاحترافية”.

وتابعت “ذا صن”: “يتضمن عرض مانشستر سيتي، عقدًا لمدة عامين مع ليونيل ميسي مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، ثم انتقال البرغوث إلى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لمدة عامين”.

وواصلت الصحيفة تقريرها: “وقد يوافق مانشستر سيتي على أن تصبح مدة العقد 8 سنوات، على أن يقوم البرغوث بدور السفير لمجموعة سيتي الخاصة بكرة القدم، والتي تمتلك 10 أندية في 4 قارات”.

الأندية تترقب موقف البرغوث

ودخل البرغوث الفترة الحرة في عقد مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة أن الأخير حاول ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لعلاقة النجم الأرجنتيني المميزة مع مدربه بيب غوارديولا.

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