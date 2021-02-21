تناول الطعام في وقت متأخر من الليل لا يزيد الوزن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توجد العديد من النصائح والقواعد المتعلقة بالطعام واللياقة البدنية عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن ، وغالبًا ما يكون من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال، ومنها ما يقال على إن تناول الطعام ليلًا يزيد من الوزن.

أسطورة تناول الطعام في الليل

وتحدث لوك ورثينجتون، الخبير في الأنظمة الغذائية والصحية، والذي عمل مع نخبة من الرياضيين والمحترفين، ومن بينهم لاعب كرة القدم الألماني المحترف مسعود أوزيل، في تصريحات لصحيفة ديلي اكسبريس حول بعض الأقاويل الشائعة حول فقدان الوزن ، بما في ذلك فكرة أن تناول الطعام في الليل يمكن أن يزيد الوزن.

وتحدث الخبير عن المفاهيم الخاطئة الرئيسية حول فقدان الوزن والنظام الغذائي، حيث قال إن هناك العديد من الأقاويل غير الحقيقة تمامًا بشأن هذا الأمر، وأن أي شخص يمكنه الآن قول أي شيء ويصدقه الناس، ومنها أن تناول الطعام ليلًا يزيد الوزن، مؤكدًا أن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

دور السعرات الحرارية في زيادة الوزن

وأوضح لوك أن تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن، وأضاف: “الوقت لا يهم، ولكن يجب الحذر من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، مؤكدًا أن تناول الطعام في وقت متأخر لا يحدث فرقًا على الإطلاق في وزن الإنسان، وليس المهم متى يأكل المرء بقدر ما يستهلكه من السعرات الحرارية.

وأوضح أن الطريقة الأكثر فعالية للتحكم في وزن الجسم هي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، مؤكدًا أن بعض التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين المرونة والحركة، والمساعدة في إنقاص الوزن.

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