توتنهام يعود للانتصارات بثنائية ضد وست بروميتش

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السبيرز لفوز هام بهدفين دون رد، ليستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه مؤخرًا.

توتنهام ضد وست بروميتش

وبدأت مباراة توتنهام ضد وست بروميتش بشكل سريع، وأطلق هيونج مين سون تسديدة قوية عند الدقيقة العاشرة، إلا أن جونستون أمسك بها، وكاد هاري كين أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 15، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وأهدر لاعبو السبيرز العديد من الفرص السهلة عن طريق كين، قبل يهدأ اللعب ويعود هاري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، إلا أن الحارس حولها إلى ركنية، وتابع أورييه عرضية بكرة رأسية مميزة، ولكن جونستون أبعدها.

وظهر الفريق الضيف هجوميًا للمرة الأولى عند الدقيقة 44، حيث لعب ديجاني رأسية، ولكن تصدى الحارس لوريس لها بصعوبة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد وست بروميتش بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سون وكين يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض السبيرز ومرر هاري كين كرة مميزة للاعب سون لينفرد بحارس المرمى؛ ويُسدد كرة أرضية، إلا أن جونستون واصل التألق وتصدى لها عند الدقيقة 46.

ومرر هويبرج كرة داخل منطقة الجزاء للاعب كين لينفرد بجونستون، ويطلق تسديدة أرضية قوية تهز الشباك عند الدقيقة 54، وأضاف سون الهدف الثاني عند الدقيقة 58، من هجمة مرتدة عن طريق مورا.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وكاد الفريق الضيف أن يقلص الفارق عند الدقيقة 80 عن طريق يوكوشلو، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم، وسجل ديجاني هدفًا ولكن الحكم ألغاه، لتنتهي مباراة توتنهام ضد وست بروميتش بفوز السبيرز بثنائية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة، ليحتل المركز الـ19.







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