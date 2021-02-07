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توتنهام يُبدع وكين يقترب من رقم تاريخي
بعد تجاوز عقبة وست بروميتش

توتنهام يُبدع وكين يقترب من رقم تاريخي

2021/02/07
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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توتنهام يُبدع وكين يقترب من رقم تاريخي كين - المصدر @SpursOfficial
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 توتنهام يفوز بثنائية:
2 هاري كين يخطف الأنظار:

تألق توتنهام هوتسبير، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتجاوز عقبة وست بروميتش اليوم، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا من هاري كين وهيونج مين سون.

توتنهام يفوز بثنائية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ضد وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح السبيرز في تحقيق فوز هام بهدفين دون مقابل.

وبعد مباراة اليوم، وصل رصيد توتنهام هوتسبير إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش عند 12 نقطة، ليتواجد في المركز الـ19.

توتنهام
احتفال اللاعبين – المصدر @SpursOfficial

هاري كين يخطف الأنظار:

ونجح هاري كين في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله هويبرج، ليسدد كرة أرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء؛ ويهز شباك وست بروميتش ليقترب من حصد لقب هداف السبيرز التاريخي.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 208 خلال 317 مباراة لعبها في جميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، ليكون ثاني أفضل هداف في تاريخ السبيرز بالتساوي مع بوبي سميث، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن هيونج مين سون رفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، ولم يحرز نجم السبيرز حصيلة تهديفية أفضل ضمن منافسات البريميرليج سوى موسم 2016/ 2017، حينما سجل 14 هدفًا.

توتنهام
كين وسون – المصدر @SpursOfficial

 

توتنهام
احتفال اللاعبين – المصدر @SpursOfficial

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