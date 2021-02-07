توتنهام يُبدع وكين يقترب من رقم تاريخي

المواطن - مروة نبيل

تألق توتنهام هوتسبير، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتجاوز عقبة وست بروميتش اليوم، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا من هاري كين وهيونج مين سون.

توتنهام يفوز بثنائية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ضد وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح السبيرز في تحقيق فوز هام بهدفين دون مقابل.

وبعد مباراة اليوم، وصل رصيد توتنهام هوتسبير إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش عند 12 نقطة، ليتواجد في المركز الـ19.

هاري كين يخطف الأنظار:

ونجح هاري كين في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله هويبرج، ليسدد كرة أرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء؛ ويهز شباك وست بروميتش ليقترب من حصد لقب هداف السبيرز التاريخي.

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 208 خلال 317 مباراة لعبها في جميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، ليكون ثاني أفضل هداف في تاريخ السبيرز بالتساوي مع بوبي سميث، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن هيونج مين سون رفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، ولم يحرز نجم السبيرز حصيلة تهديفية أفضل ضمن منافسات البريميرليج سوى موسم 2016/ 2017، حينما سجل 14 هدفًا.







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