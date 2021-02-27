توزيع إصابات كورونا الجديدة .. الرياض 179 والشمالية حالة واحدة

المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (320) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (368011) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2562) حالة من بينها (475) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (377061) حالة، توفى منهم (6488) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (338) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 179، المنطقة الشرقية 70، منطقة مكة المكرمة 40، منطقة عسير 10، منطقة القصيم 9، منطقة المدينة المنورة 7 منطقة الجوف 5، منطقة تبوك 4 حالات.

كما سجلت مناطق الباحة وحائل وجازان 3 حالات في كل منهم فيما سجلت منطقة نجران حالتين فقط وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية بواقع حالة واحدة فقط.

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