توفيت والدتها وتركت ذهبًا وأوصت بعدم بيعه ماذا تفعل؟ السليمان يجيب

المواطن - الرياض

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال امرأة قالت:” توفيت والدتها وقد أودعت عندها خواتم ذهب وأوصتها بعدم بيعها “.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( توفيت والدتها وقد أودعت عندها خواتم ذهب وأوصتها بعدم بيعها ) pic.twitter.com/fLrq8JSWLT — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) February 11, 2021

وقال الشيخ السليمان، في تسجيل صوتي، نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “إذا كانت تقصد أن الخواتم وقف، فتخضع لأحكام الوقف ويجب أن ينظر فيه إذا كان الثلث أو أقل، لكن إذا كانت وصية بوقف هذه الخواتم فلا حرج في ذلك”.

وأضاف الشيخ السليمان: “إذا وضعت الخواتم على سبيل الأمانة، فيجب أن ترجع للورثة ولا يجب لها الاحتفاظ بهم”.







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