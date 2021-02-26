تويتر يضيف خاصية جديدة لحماية مستخدميه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يعتزم موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقديم طريقة لحظر الحسابات المسيئة تلقائيًّا، حسبما أعلنت الشركة أمس الخميس.

تويتر يضيف خاصية جديدة:

وحسبما ذكر موقع the verge، يبدو أن الميزة ستكون في إمكانية تشغيل وضع الأمان الجديد، وسيكون عن طريق مفتاح بديل سيضيفه تويتر، وإذا قام المستخدم بتشغيله، سيتم تلقائيًّا حظر الحسابات التي يبدو أنها تنتهك قواعد تويتر، وكتم صوت الحسابات التي قد تستخدم الإهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو ملاحظات الكراهية.

مع وضع الأمان الجديد، سيكتشف موقع التواصل الاجتماعي الشهير تلقائيًّا الحسابات المسيئة أو غير المرغوب فيها من قبل المستخدمين، ويحد من كيفية تفاعل هذه الحسابات مع المحتوى الخاص بالمستخدم لمدة سبعة أيام.

تويتر يعاني:

وقد عانى تويتر تاريخيًّا من إساءة الاستخدام على منصته، وأصدر عددًا من الميزات على مر السنين للمساعدة في تقليل المحتوى المسيء، مثل السماح للأشخاص بإخفاء الردود والسماح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه الرد على تغريدة فردية.

وتمتلك الشركة أيضًا بعض الأدوات الآلية المطبقة لإزالة التغريدات المسيئة، وقالت في عام 2019: إنها تزيل أكثر من 50 بالمائة من التغريدات المسيئة قبل أن يبلغ المستخدمون عنها.

ومن المقرر أيضًا أن يقدم موقع التواصل الشهير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بفرض رسوم على المواد الحصرية غير المتاحة للمتابعين العاديين، وسيشهد التطوير، الذي تم الإعلان عنه في عرض تقديمي للمستثمرين اليوم الجمعة، خروج فرع شركة وسائل التواصل الاجتماعي من الإعلانات لإيجاد المزيد من الطرق لكسب المال، سواء لنفسها أو لمستخدميها الأكثر إنتاجًا، سواء كانوا شركات أو مشاهير أو أشخاص عاديين.

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