جراحة تبعد برونو هنريكي عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة؛ لحاجته إلى التدخل الجراحي.

برونو هنريكي يخضع لجراحة:

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى الجهاز الطبي في الفريق الأول قرر إجراء عملية جراحية للاعب برونو هنريكي في مشط القدم بعد تعرضه لكسر إجهادي.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي خضع بعد إصابته للإجراء الطبي العلاجي التدرجي في التعامل مع هذا النوع من الإصابات بناء على مدى الاستجابة، والتي على ضوئها تم التوجه إلى التدخل الجراحي.

ولفت حساب النادي الرسمي على “تويتر”، إلى أنه تم التنسيق مع طبيب مختص في البرازيل من أجل إجراء العملية الجراحية للاعب برونو هنريكي خلال الأيام المقبلة.

وكان برونو هنريكي قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الاتحاد ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن مباراة الفتح، بعدما أكدت الفحوصات حاجته إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوع.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رديف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي جدة المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.







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