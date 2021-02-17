جوانكا نجم الشباب يُهدد صدارة جوميز لقائمة الهدافين

المواطن - محمد سمعه

هدد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا نجم نادي الشباب، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال حول صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل هدفًا قبل قليل أمام الفتح.

ويواجه الليث حاليًا، فريق الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر منافسات دوري المحترفين، حيث يسعى الليث للفوز والوصول إلى النقطة رقم 41 والانفراد بصدارة دوري المحترفين.

جوانكا ماكينة أهداف لا تتوقف

ونجح جوانكا في إحراز الهدف الأول لليث في شباك الفتح، بالدقيقة الرابعة والأربعين من ضربة رأسية، ليُحرز الهدف رقم 12 له في دوري المحترفين بالموسم الحالي، متعادلًا مع جوميز الذي أحرز 12 هدفًا كان آخرها رباعية في شباك العين ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

فوز الشباب يجنبه مفاجأت الأهلي والهلال

ويسعى الليث إلى الفوز على الفتح، من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا من الفوز بلقب الدوري، كذلك النجاة من مفاجآت الأهلي والهلال المطاردين لليث على الصدارة.

وقبل مباراة الشباب والفتح، كان الباطن فاز على نادي أبها بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الوحدة على الرائد بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن الليث كان فاز على نادي النصر برباعية دون مقابل يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة، حيث سجل لليث كل من الأرجنتيني بانيغا هدفًا ومواطنه جوانكا هدفين، بينما سجل النيجيري إيغالو الهدف الرابع لليث في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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