جولات مكثفة في أحد رفيدة ولا تهاون في الإجراءات الاحترازية

المواطن - فهدالقحطاني- أحدرفيدة

كثفت بلدية محافظة أحد رفيدة الرقابة المشددة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال عمل جولات رقابية ورفع مستوى تطبيق البرتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

لا تهاون:

وأوضحت البلدية أنها لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

ونفذت فرق الرقابة الصباحية والمسائية بإدارة صحة البيئة بالبلدية جولات رقابية تفتيشية في أحد رفيدة مكثفة على محلات الصحة العامة، حيث يتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المطاعم بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون في تطبيقها، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين.

إجراءات وقائية:

وأكد رئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبإشراف مباشر من أمين منطقة عسير وليد بن محمد الحميدي، موضحًا أن البروتوكول الوقائي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للمحلات التجارية يتضمن قياس درجة حرارة المتسوقين عند المداخل وعدم السماح للذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بالدخول، وتفعيل تطبيق توكلنا عند الدخول لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس مع إلزامهم بارتداء الكمامات القماشية.

وكذلك وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين الزوار، وتحديد عدد العملاء في كل متجر شخص واحد لكل 9 م2من المساحة الداخلية للمتجر ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية لهم، واستخدام سلالم مخصصة للنزول وسلالم أخرى مخصصة للصعود قدر الإمكان, مع عدم السماح بتجربة المواد داخل المتجر مثل، تجربة الملابس ومستحضرات التجميل.

ويتضمن أيضًا الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون أو العملاء كل ساعتين كذلك العمل على تطهير سلال التسوق بعد كل استخدام، مع ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام، وتعطيل جميع الشاشات العامة التي تعمل باللمس حفاظاً من انتقال أي عدوى عند استخدامها.







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