جيوفينكو يغيب عن الهلال 14 يومًا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والتي ستبعده عن عدد من مباريات الزعيم المقبلة.

الإصابة تبعد جيوفينكو:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأشعة التي أجراها جيوفينكو أثبتت معاناته من تمزق في عضلة الساق، وسيخضع على إثره لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين.

ولم يكن جيوفينكو اللاعب الوحيد الذي غاب عن مران الهلال الجماعي، الثلاثاء، حيث منعت الإنفلونزا سالم الدوسري من المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ومن المقرر تواجده بشكل طبيعي في مران الأربعاء.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو تحضيراته استعدادًا لمباراة أبها المقبلة، حيث أدى تطبيقات تكتيكية منوعة وجمل فنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر من 16 مواجهة.







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