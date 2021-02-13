حسم مصير نيمار حول المشاركة ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير لاعبه البرازيلي نيمار حول المشاركة ضد برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة باريس سان جيرمان ونيس بالدوري الفرنسي أن نجمه البرازيلي لن يشارك ضد برشلونة بداعي الإصابة.

رد فعل نيمار بعد غيابه عن مواجهة برشلونة:

وأشار بوتشيتينو إلى أن اللاعب البرازيلي حزين بسبب عدم تواجده لمساعدة الفريق الباريسي بالمباريات المقبلة.

ومن المقرر مواجهة باريس سان جيرمان لبرشلونة في ذهاب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني في إسبانيا.

اللاعب سيغيب لمدة شهر:

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن أول أمس الخميس عن احتمالية غياب نيمار عن الملاعب لمدة شهر، بعد إجرائه للفحوصات الطبية.

يذكر أن النجم البرازيلي كان انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

وسبق لـ نيمار أن شارك مع المنتخب البرازيلي في مونديالي 2014 و 2018 بالبرازيل وروسيا على الترتيب.







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