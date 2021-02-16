حل مشكلة Apple Watch Series 5 بتحديث جديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أصدرت شركة آبل تحديث watchOS 7.3.1، والذي يمكن أن يساعد في إصلاح مشكلة تمنع بعض ساعات Apple Watch Series 5 أو SE الذكية من الشحن أثناء وضع خدمة الشحن الموفر للبطارية.

تحديث Apple قد لا يحل المشكلة

وحسبما ذكر موقع theverege، على الرغم من إصدار هذا التحديث إلا أنه قد لا يحل المشكلة، وفقًا لشركة آبل التي وعدت المستخدمين بإصلاح الساعة مجانًا حال عدم حل المشكلة من خلال التحديث الجديد.

وتقول Apple: “واجه عدد قليل جدًا من العملاء الذين لديهم Apple Watch Series 5 أو Apple Watch SE التي تعمل بنظام watchOS 7.2 أو 7.3 مشكلة مع عدم شحن ساعتهم أثناء وضع خدمة الشحن الموفر للبطارية.

شركة Apple تدعم عملائها

وأضافت أنه إذا استمرت مشكلة عدم شحن Apple Watch بعد تثبيت التحديث وبعد وضعها على الشاحن لمدة 30 دقيقة على الأقل، ستطلب الشركة من عملائها الاتصال بدعم Apple لإصلاح مجاني بالبريد، وسيتعين على الشركة فحص الساعة للتحقق من أنها مؤهلة للإصلاح المجاني.

وكانت Apple قد أعلنت عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 5، في سبتمبر من عام 2019، والتي تأتي بشكل مشابه للغاية في التصميم والحجم للجيل السابق من الساعة، وتدعم عددًا من الميزات الجديدة، أهمها ميزة (Always-on display) في الشاشة، والتي تتيح لك الاطلاع على الوقت، والمعلومات في جميع الأوقات.

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