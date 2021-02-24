حمدالله مُستبعد من مباراة أبها والسبب !

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لن يشارك مع فريقه النصر أمام نادي أبها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النجم المغربي استُبعد من مواجهة الهلال أمس الثلاثاء بالجولة العشرين من دوري المحترفين، وذلك لأسباب فنية من المدرب الكرواتي ألين هورفات.

سبب غياب النجم المغربي عن مواجهة أبها:

وكشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، أن اللاعب المغربي لن يشارك أمام أبها أيضًا بقرار فني من المدرب الكرواتي؛ وذلك بسبب انخفاض مستواه الفني إضافة لإهداره 4 ركلات جزاء للنصر بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر نجح في الفوز على نادي الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من البرازيلي بيتروس.

النصر يفوز في غياب حمدالله:

ونجح النصر في الحصول على النقطة رقم 28 ليصعد بهم للمركز السابع بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وربما بسبب هذا الاستبعاد للجولة الثانية على التوالي، قد يطلب عبدالرزاق حمدالله الرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المهاجم المغربي، تعرض لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

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