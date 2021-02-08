خسارة بالميراس تمنح إنجازًا للمرة الأولى لـ تيغريس المكسيكي

المواطن - محمد سمعه

تسببت خسارة نادي بالميراس البرازيلي أمام نادي تيغيريس أونال المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في منح الفريق المكسيكي إنجازًا يتحقق للمرة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

جينياك يُسقط بالميراس بركلة جزائية

وكان تيغيريس فاز على الفريق البرازيلي بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي أندريه جينياك من ركلة جزاء في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وأصبح فريق تيغيريس أول فريق من قارة أمريكا الشمالية يصعد لنهائي كأس العالم للأندية منذ بدء البطولة في عام 2000 بالبرازيل.

وينتظر تيغيريس الفائز من النادي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في نهائي مونديال الأندية الذي يُقام يوم الخميس المقبل.

بالميراس ينتظر الخاسر من موقعة الأهلي والبايرن

أما فريق بالميراس البرازيلي فسيواجه الخاسر من الأهلي والبايرن في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، التي تُقام أيضًا يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن الفريق البرازيلي كان صعد لمونديال الأندية 2020، بعد الفوز ببطولة كوبا ليبرتادورس على حساب نادي سانتوس البرازيلي بهدف دون رد في مباراة دراماتيكية أُقيمت يوم 30 يناير الماضي.

وفاز الفريق بهدف أحرزه اللاعب برينو هنريكي لوبيز في الدقيقة الـ99 من عمر الوقت بدل الضائع في أحداث اللقاء.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد البايرن في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على نادي الدحيل القطري يوم الخميس الماضي بهدف دون رد في دور الثمانية سجله اللاعب المصري حسين الشحات.







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