دوري محمد بن سلمان : أبرز أرقام النصر والهلال الهجومية

المواطن - مروة نبيل

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يسير النصر والهلال بشكل جيد على الصعيد الهجومي قبل ديربي الرياض اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام النصر والهلال الهجومية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل 27 هدفًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم عن طريق 12 لاعبًا، 8 منها في الشوط الأول، و19 خلال أحداث الشوط الثاني.

وقام لاعبو العالمي بـ104 تسديدات على المرمى، وسجلوا 5 أهداف من ركلات جزاء، و4 من كرات رأسية، ويتصدر البرازيلي بيتروس وخالد الغنام قائمة هدافيه برصيد 4 أهداف لكل منهما، وذلك قبل مباراة النصر والهلال اليوم.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل 33 هدفًا في دوري المحترفين الموسم الرياضي الحالي، 12 منهم في الشوط الأول و21 في الشوط الثاني، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وسجل لاعبو الزعيم 5 أهداف من ركلات جزاء، و4 من كرات رأسية، وقام بـ113 تسديدة على المرمى، وذلك قبل مباراة النصر والهلال اليوم، فيما يتصدر مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.

ديربي الرياض بدوري محمد بن سلمان

ويُقام ديربي الرياض عند الساعة 8:35 مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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