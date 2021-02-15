دوري محمد بن سلمان .. إحصائية سلبية تُلاحق النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب النتائج والأداء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

النصر يُعاني في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الشباب برباعية دون رد في المباراة الماضية بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُحقق رقمًا سلبيًّا في المسابقة المحلية.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 25 نقطة، وتُعتبر هذه المرة الأولى منذ زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 فريقًا التي لا يتمكن فيها العالمي إلا من حصد 25 نقطة فقط بعد مرور 18 جولة.

وبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الحالي بمستوى متراجع بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قبل أن تُقرر الإدارة برئاسة صفوان السويكت إقالته، وتعيين الكرواتي ألين هورفات بدلًا منه، وتحسنت النتائج معه قبل أن يخسر ضد الشباب.

العالمي يستعد لمواجهة القادسية:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الثامن.

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