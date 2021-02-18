دوري محمد بن سلمان : الاتحاد يُسجل ثنائية ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الشوط الثاني من مباراته ضد التعاون بشكل ضاغط، ونجح في تسجيل ثنائية؛ وتقدم بهدفين مقابل هدف عند الدقيقة 67.

الاتحاد ينتفض في الشوط الثاني

ويلعب التعاون ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف التعادل ضد التعاون عند الدقيقة 49، حيث تلقى تمريرة من هارون كمارا داخل منطقة الجزاء، ليُسدد الكرة بقوة ويهز الشباك.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد هدف رومارينيو، ومرر فهد المولد كرة مميزة سددها حمد آل منصور بقوة وفشل حارس المرمى كاسيو أنجوس في إمساكها لتصطدم به وتهز شباكه بالهدف الثاني عند الدقيقة 67.

التعاون يتقدم بهدف

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في إنهاء الشوط الأول من المباراة وهو متقدم بهدف دون رد عن طريق لاعبه عبدالله ساني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة بالعميد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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